Noch ein Prototyp: So sieht der Steyr-Traktor der nahen Zukunft aus.

Vier Studierende des Masterstudiengangs "Agrarmanagement und -innovationen" am FH OÖ Campus Steyr haben sich ein Semester lang intensiv mit der Marke Steyr Traktoren beschäftigt. "Was muss ein neuer Traktor können?", so lautete die Kernfrage des Projekts. "Eine spannende Aufgabenstellung", erzählt Studentin Michaela Sandmayr.