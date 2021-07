Da ist den Verantwortlichen der ÖBB und des OÖ. Verkehrsverbundes (OÖVV) offensichtlich ein Coup gelungen: Seit Ferienbeginn bringt ein eigener Intercity IC 1010 jeden Samstag Wanderer und Urlaubsgäste aus Wien in nur 2 Stunden 24 Minuten ohne Umsteigen in die Bergwelt des Pyhrn-Priel-Gebietes. Wer als Urlaubsgast in der Pyhrn-Priel-Region auch nächtigt, für den ist das Öffi-Angebot zur An- und Heimreise überhaupt gratis.