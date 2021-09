"Diese Sanierung hat in den vergangenen Jahren viel Geld gekostet", sagt Anita Schürrer-Wizani, technische Geschäftsführerin des Reinhaltungsverbandes Steyr und Umgebung (RHV), bei der Eröffnung der Steyrer Kläranlage, "aber es war zum Wohle der Gewässer und der Umwelt." Die seit dem Jahr 1986 bestehende Anlage am Steinwändweg im Steyrer Stadtteil Hausleiten sei trotz des Umbaus immer in Betrieb gewesen.