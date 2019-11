Feiern und helfen mit den Allstars

Die Folge: Das sommerliche Musikspektakel findet erst dieses Wochenende und – weil es hier wärmer ist – im Steyrer Kulturhaus Röda statt.

Was trotz der Verschiebung gleich bleibt: Zwei laute Nächte lang spielen Musiker, Bands und DJs für den guten Zweck, nämlich die Flüchtlingshilfe, auf. Heuer geht das Geld aus dem Benefizfest an die zivile Seenotrettung „Seawatch.com“ und an das Steyrer Caritas-Integrationszentrum Paraplü.

Die Liste derer, die sich aktiv am Musikspektakel beteiligen, ist lang. Am Freitag, 8. November, spielen nebst anderen „Wipeout“ und die „Lorbeeren“ auf. Am Samstag, 9. November, sind „Hearts Hearts“, „Wiener Blond“ mit von der Partie. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Alle Infos gibt es auf www.revolotion-allstars.com

