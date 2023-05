Feier beim KZ-Denkmal

Die Befreiungsfeier beim KZ-Denkmal an der Haagerstraße in Steyr am Montag, 8. Mai, um 17.30 Uhr erinnert an die Befreiung des KZ-Außenlager Steyr-Münichholz durch US-amerikanische Truppen vor 78 Jahren. Der thematische Schwerpunkt der Zeremonie lautet "Zivilcourage".

Im Außenlager Steyr-Münichholz waren Menschen aus vielen europäischen Ländern inhaftiert, die sich gegen das NS- Regime stellten und Widerstand leisteten. In der Stadt Steyr gab es einen gut organisierten Widerstand der Kommunisten, vereinzelt widersetzten sich auch Geistliche dem Regime und eine Reihe von Einzelpersonen. Bei der Feier wird anhand von Fotos und einer kurzen Biografie an das Schicksal zweier Häftlinge und einer Zwangsarbeiterin erinnert. Von ihnen kann man Zivilcourage und mutiges Eintreten für die Menschenrechte lernen. "Wir erwarten auch wieder eine Delegation der französischen Lagergemeinschaft ‚Amicale de Mauthausen‘ mit ihrem neuen Präsidenten Claude Simon", sagt Karl Ramsmaier, Vorsitzender des Mauthausen-Komitees Steyr. Auch Angehörige der spanischen Häftlinge werden wieder nach Steyr kommen. Schülerinnen und Schüler der HLW Steyr werden einen Beitrag zum Thema der Befreiungsfeier leisten. Die Politikwissenschaftlerin Brigitte Halbmayr hält die Gedenkrede.

