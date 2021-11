Fehlstart mit zwei Niederlagen

Die Falken starteten nicht gut: Im ersten Viertel geriet das Team gleich in Rückstand. Das zweite Viertel gestaltete sich leicht verbessert, wenngleich die Falcons ihren Rückstand beibehielten. Defensiv wussten sich die Mannen um Spielertrainer Marevac des Öfteren nur mit Fouls zu helfen, was für die Oberösterreicher leichte Punkte von der Freiwurflinie bedeutete. Mit 14 Punkten Rückstand ging es in die Kabine.

Nach der Halbzeitpause blieb die Wurfausbeute mager, während in der Defensive viele Fehler passierten. Im Angriff wurden die einstudierten Konzepte zu wenig eingehalten, es kam immer wieder zu schlechten Würfen, die ihr Ziel verfehlten. Die Falcons und Lions trennten sich schlussendlich mit 42:78 (26:40). Die Revanche zwei Tage später ging 58:61 verloren.