Favoritensiege bei Steyrer Stadtmeisterschaft

Hochklassiges Tennis bekamen die Zuschauer am Finalwochenende der Steyrer Stadtmeisterschaft geboten. Kevin Waldner wurde im Herren-Einzel seiner Favoritenrolle gerecht. Der 37-Jährige vom UTC Casa Moda Steyr behielt im Finale, das witterungsbedingt im Tennishof Rottenbrunner gespielt werden musste, gegen seinen um fünf Jahre älteren Mannschaftskollegen Stefan Minichberger mit 7:6, 6:3 die Oberhand und krönte sich erstmals zum Steyrer Stadtmeister.

Insgesamt nahmen 58 Spieler in acht Bewerben an den Titelkämpfen teil. Der austragende Verein aus Gleink stellte dabei nicht nur den Sieger im Herren-Einzel, sondern mit Wilfrid Wetzl auch den Sieger im Altersklassenbewerb 40 plus. Wetzl setzte sich gegen Christian Theiß zweimal im Tiebreak durch. Und auch das Herren-Doppel, in dem Minichberger mit seinem Partner Simon Hinterplattner gegen Waldner und Martin Mitterhuber siegreich blieb, war eine vereinsinterne UTC-Angelegenheit.

Im Bewerb 60 plus siegte Günther Böhm (ATSV Steyr) im Finale gegen Hermann Lindner (Grün Weiß Steyr), das Seniorendoppel gewannen Kurt Metzbauer und Franz Hubmer vom TC Grün Weiß. Im erstmals ausgetragenen Mixed-Doppel holten sich Alexander Baumgartner (Forelle Steyr) und Nina Walter (ATSV Steyr) den Titel. Die beiden ITN-Rahmenbewerbe gewannen Thomas Winkelmayr und Peter Hodnik. Sportstadtrat Christian Baumgarten bedankte sich beim austragenden Verein und nahm mit Turnierleiter Erich Ganglmayer und Obmann Philipp Infanger die Siegerehrung vor.