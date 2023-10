Faszinierende Einblicke in fast unvorstellbare Welten

Würde man die Milchstraße mit ihren 300 Milliarden Sternen in eine Erbse verwandeln und Selbiges mit allen bekannten Galaxien tun, könnte man ein Gebäude wie den Stephansdom damit mehrmals füllen. "Die Entfernungen sind riesig", erzählte der renommierte Astrofotograf Rochus Hess bei einem Vortrag in der "Kulturkirche" Amstetten-St. Marien. Er fotografiert weit entfernte Galaxien und kann faszinierende, wunderschöne Sternengebilde "einfangen". Oft dauern die Belichtungen dafür mehr als zwanzig Stunden. In Amstetten gab er Tipps, wie mit teurer wie billiger Ausrüstung solche Bilder möglich sind. Himmelsobjekte sind extrem lichtschwach und müssen daher sehr lange belichtet werden, damit ihre Strukturen zum Vorschein kommen.

Pfarrkirchenrat Fritz Kriener konnte Hess für die Schau gewinnen. Es ist das erste Mal, dass dieser Bilder zu einer Einzelschau zusammengestellt hat. Die 27 Werke können in der Pfarre gekauft werden. Hess, Mitglied der Arbeitsgruppe für Astronomie am Haus der Natur in Salzburg: "Ich möchte Betrachter inspirieren, sich mit den Mysterien des Universums zu beschäftigen und zu staunen." 2020 gelang ihm die weltweit erste Aufnahme des planetarischen Nebels "Strottner-Drechsler 1". Kurz darauf fotografierte er einen planetarischen Nebel, der nach ihm benannt wurde: "Rochus Blossom Nebula".

Die Ausstellung "Rochus Hess: Lichtfänger – Unsichtbares sichtbar machen" in der Amstettner Kulturkirche ist bis 5. November täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

