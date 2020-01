Faschingsnarr Kammerhofer will wieder mehr Kabarettist sein

"Gesünder und bewusster leben als bisher, mehr Bewegung machen – und nicht alles glauben, was geschrieben wird": Das hat sich Walter Kammerhofer für 2020 vorgenommen.

Seinen Rutsch ins neue Jahr darf er jetzt schon als gelungen betrachten – jedenfalls in beruflicher Hinsicht. ORF 2 hat dem St. Peterer Humoristen in der Silvesternacht eine 45 Minuten lange Spezialausgabe von "Narrisch guat" gewidmet.

In "Der narrisch guate Kammerhofer", so der Titel, gab es ab 1.40 Uhr die besten Kammerhofer-Faschingssketches zu sehen. "Wie viele Leute da zugeschaut haben, weiß ich zwar noch nicht", so der 53-Jährige. Eine Auszeichnung sei so eine Solo-Sendung aber auf alle Fälle.

Kritisches muss sein

Was Kammerhofer trotz seiner Popularität, die ihm immer wieder volle Veranstaltungssäle beschert, ein wenig ärgert: Durch Fernsehformate wie "Narrisch guat" wird er in erster Linie als Faschingsnarr wahrgenommen. Viel lieber aber wolle er Kabarettist sein. "Ich schlage ja auch kritische Töne an", sagt er. Im aktuellen Programm "offline" gehe er zum Beispiel mit der blinden Technikgläubigkeit ins Gericht. "Man hört immer nur, wie wichtig es ist, dass Daten- und Funknetze ausgebaut und verbessert werden. Über die Strahlenbelastung sagt uns niemand etwas."

Auch sein erstes Weihnachtsprogramm, das Ende Oktober Premiere feiern wird, sei keineswegs nur aufs Schenkelklopfen und Tränenlachen aus. "Da geht es um einen Mann, der sich vor Weihnachten in den Keller flüchtet und säuft, weil er mit den vielen Erwartungen nicht mehr zurechtkommt." So wie schon in "offline" werde er seinen Fans zehn ernste Minuten zumuten. "Und denen das nicht so gefällt, die haben immer noch deutlich mehr als eine Stunde Schmähprogramm."

Kammerhofer, der seine ersten Bühnenerfolge in der St. Peterer Theatergruppe und als Zeltfest-Moderator feierte, begeht heuer sein 20-jähriges Kabarett-Jubiläum. Das nimmt er zufrieden zur Kenntnis. Ein großes Tamtam macht er aber nicht daraus.

Egal ob "Narrisch guat"-Narr oder Kabarettstar: Beachtlich ist Kammerhofers Karriere, der nach wie vor einer der größten Roland-Düringer-Fans ist, allemal. Sein erstes abendfüllendes Programm "Andersrum" gab es erstmals am 29. April 2000 zu sehen. "Eigentlich wollte ich ein Stück für die Theatergruppe schreiben, ein Solo ist es geworden", sagt er. Zu dieser Zeit war Kammerhofer noch als Staplerfahrer im Steyrer BMW-Werk tätig. Vor etwas mehr als zehn Jahren folgte der Entschluss, sich als selbstständiger Künstler zu versuchen.

Fleißig und professionell

Dass Kammerhofer von seinem Bühnenberuf leben kann, ist nicht zuletzt auf seinen Fleiß und auf seinen Professionalismus zurückzuführen. Beim Programmschreiben stehen ihm mittlerweile zwei Co-Autoren zur Seite. Für die Regie zeichnete zuletzt Leo Maria Bauer verantwortlich. Der Wiener Schauspielexperte hat auch den Karl-Merkatz-Film "Der Blunznkönig" gedreht.

"Der narrisch guate Kammerhofer" ist derzeit noch in der TVthek des ORF zu sehen. Alle Infos zu Kammerhofers Live-Auftritten und mehr gibt es im Internet auf www.kammerhofer.org