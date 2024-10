Ein farbenfrohes Kunstwerk für die Musikschule Kremsmünster

Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Gerhard Obernberger, Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Dagmar Fetz-Lugmayr und Landesrat Christian Dörfel (v.l.) beim neuen Wandgemälde in der Musikschule Kremsmünster

Im Rahmen des "Next Comic Festivals" in Linz entstand heuer ein großes, farbenfrohes Wandgemälde zum Thema "Musicians celebrating Anton Bruckner", das die Kulturszene begeisterte. Von den höchsten Stellen des Landes Oberösterreich kam der Wunsch, diesem Werk einen bleibenden Platz im Land zu geben. Dank guter Kontakte und des Einsatzes von Vizebürgermeisterin Dagmar Fetz-Lugmayr bekam Kremsmünster den Zuschlag. Im Sommer wohnte und arbeitete die italienische Künstlerin Vania Santi zehn Tage in Kremsmünster, um im neuen Eingangsbereich der Musikschule ihr Gemälde als Originalwerk vor Ort neu zu schaffen. Seither erfreut das entdeckerfreundliche Wandgemälde Schüler wie Erwachsene.

