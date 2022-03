Familie Petz teilt sich neues Bärengehege mit den Wölfen

Der Tierarzt musste „Hope“, „Hannah“ und „Akkas“ auf Diät setzen, nachdem die drei Bären im Tierpark Haag sich an den Überresten des Fischereibetriebes fett gefressen hatten und an Übergewicht litten. Bauliche Mängel, dass die Fischköpfe und Innereien in einer Abflussrinne den Bären direkt vor die Tatzen geleitet wurden, wurden beseitigt.