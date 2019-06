Familie kenterte mit Boot beim Steyrdurchbruch

Das Boot ist in der stark wasserführenden Steyr an der Gemeindegrenze zwischen Grünburg und Molln (Bezirk Kirchdorf an der Krems) gekentert. Die Kinder konnten laut ersten Informationen auf eine Schotterbank gebracht werden, während von einer erwachsenen Person Hilfe geholt wurde.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Wasserrettung konnten schließlich alle Personen in Sicherheit bringen.