Familie führt Boutique am Grünmarkt seit 50 Jahren

Im Jahr 1973 eröffnete Ingrid Karsch ihre erste Inka-Boutique in der Sierninger Straße, bald darauf folgten Standorte in Kitzbühel, Enns und Bad Goisern. Seit 1987 sind Schmuckgeschäft und Schmuckwerkstatt am Steyrer Grünmarkt beheimatet. Im Jahr 2014 übernahm schließlich Karschs Tochter Tanja Treiss den Familienbetrieb.

"Ich habe das Geschäft nach der Übernahme ausgebaut", sagt Treiss, die im elterlichen Betrieb auch ihre Lehre absolviert hat, "seither ist es mir ein großes Anliegen, meine Kunden zu beraten, mich mit ihnen auszutauschen und das Sortiment an Schmuck und Steinen besonders zu halten."

So finden Kunden bei Inka ausgefallene und besondere Schmuckstücke, Edelsteine, Mineralien und Dekoartikel und Modestücke aus aller Welt. In der hauseigenen Werkstatt werden Sonderstücke angefertigt und Reparaturen durchgeführt. Treiss: "Von Anfang an war es mir wichtig, die Boutique zu einem besonderen Ort zu machen, an dem man die speziellen Dinge bekommt, die man sonst nirgends findet." Davon überzeugen kann man sich beim Jubiläumsfest am Samstag, bei dem es Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt.

