Falsche Identität: Russischer Asylwerber gab vor EU-Bürger zu sein

Der 28-Jährige hat von einem noch Unbekannten in der Stadt Linz eine gefälschte bulgarische ID-Card erworben, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit. Somit täuschte er den Behörden eine neue Identität als Bulgare vor und war somit EU-Bürger. Mit seiner falschen Identität meldete er einen Scheinwohnsitz in Linz an und konnte so ein Bankkonto in Steyr eröffnen. Die gefälschten Dokumente ermöglichten es dem Asylwerber sich bei einer Personalleasingfirma zu bewerben, diese vermittelte ihn dann als Arbeiter in eine Firma in St. Marien weiter.

Bei intensiven Ermittlungen der Polizei wurde der Mann geschnappt und die gefälschte ID-Card sichergestellt. Neben den gefälschten Dokumenten fanden die Beamten auch zwei Gasdruckwaffen mit Munition. Der 28-jährige Betrüger wird wegen mehrerer Straftaten angezeigt.

