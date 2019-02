Falcons bleiben den Auhof Devils auf den Fersen

STEYR, AMSTETTEN. Siege gegen Steyr und die Gmundner Swans (B).

Die Falcons flogen auch den Gmundner Schwänen (B) davon. Bild: Anton Kovacs

Im Oberen Play-off der oberösterreichischen Basketball-Landesliga sind die Falken aus Amstetten der härteste Gegner der "Teufel" vom Linzer Auhof.

Während der BBC Auhof Devils Linz im Liga-Terminkalender Pause hatte, zogen die Amstettner mit einem Doppelpack näher an den Tabellenführer heran. Zunächst packten die Amstettner in der Taborhalle in Steyr gegen die Mac’s aggressives Offensiv-Basketball aus und hatten von Beginn an das Heft in er Hand. Marevac und Rülling schalteten und walteten und trafen als Topscorer 20 bzw. 19 Punkte. Im letzten Viertel teilte der Amstettner Coach seine Ersatzleute ein und nahm die erste Garnitur vom Parkett. Die Rochaden änderten nichts am Verlauf, die Falcons siegten 77:55 (22:9, 42:27, 60:40). Beim Heimspiel am Sonntagnachmittag in der Pölz-Halle hatten die Falken ebenso die Gmundner Swans (B) im Griff. Das B-Team der Schwäne wurde 83:67 besiegt, beste Werfer waren abermals Rülling (28) und Marevac (20).

