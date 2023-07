Falco meets Queen: Auftakt für das Musikfestival Steyr

"A concert made in heaven" – wer in den vergangenen Wochen durch die Stadt spaziert ist, konnte wohl kaum die in Gold gehaltenen Plakate mit Freddie Mercury und Falco übersehen. Im echten Leben nie zusammengefunden, tun das die Rockstars in der Hommage "Falco meets Queen": einer Konzertshow, in der die Darsteller Sascha Lien und Axel Herrig dem weltberühmten musikalischen Erbe Respekt zollen werden. Neun Mal wird das Duo samt Band die Show auf die Bühne bringen, das alles unter der Leitung des langjährigen Intendanten und Festivalgründers Karl-Michael Ebner: "Zurück zu den Wurzeln – diesen Trend kann man beobachten, ob in der Mode, beim Clubbing, sonst wo. Die damalige Zeit und ihre Ikonen leben mehr denn je auf."

Große Bedeutung hat das Musikfestival für den Tourismus. "Momentan sind wir bei rund 65 Prozent Besucherinnen, die touristisch anreisen. Etwa aus Wien, Salzburg, dem bayerischen Raum. Das haben wir uns über die Jahre erarbeitet", sagt Ebner.

Weiterer Programmpunkt ist das "Kino unterm Sternenhimmel". Der Schlossgraben wird zur Kulisse für das Freiluftkino, genauer gesagt für die Komödien "Griechenland oder der laufende Huhn" (31. Juli) und "Mamma ante Portas" (1. August).

Ihr 30-jähriges Bestehen feiert die Galerie Steyrdorf. Auf zwei Etagen werden in der Schlossgalerie Werke jener Künstlerinnen gezeigt, die das Ausstellungsgeschehen der letzten drei Jahrzehnte geprägt haben. Ein besonderes Angebot für Kinder und Jugendliche nennt sich "Lesesinn". Dieses zielt auf die Unterstützung bei Leseschwäche. In Workshops soll die Lesekompetenz im Zeichen der fünf Sinne gefördert werden. Vorschulkinder bis 12-Jährige können teilnehmen, ein Workshop kostet acht Euro.

Das Musikfestival ist zudem vom Land OÖ als "Green Event" zertifiziert. "Grün" deshalb, weil die Veranstaltung ressourcenschonend geplant und umgesetzt wird: Abfallvermeidung durch Mehrweggebinde, regionale und bio-zertifizierte Lebensmittel, eine mögliche öffentliche Anreise und barrierefreie Zugänge.

Tickets für das Festival gibt es unter www.musikfestivalsteyr.at.

