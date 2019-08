"Fairerweise gesagt, reagiert Politik auf Druck"

Gedacht sind die Treffen auf ein Bier mit dem Lokalmatador im Parlament in einem Beisl als Wahlkampf für den bundespolitischen Urnengang am 29. September. Die SPÖ Oberösterreich hat Bierdeckel gedruckt und auflegen lassen, auf denen die Teilnehmer Fragen an den Abgeordneten notieren können. Das konnte man sich beim ersten Termin in Steyr im Gastgarten des "Red Rooster" sparen, in dem fünf Tische für die Diskussion zusammengeschoben wurden und in dem sonst Blues und Hillbillymusik der Dreißigerjahre aus dem Lautsprecher tönt. Weil keine Überzahl der Einladung "Durchs Reden kommen d’ Leit zam!" gefolgt war, merkten sich die 30 Gesprächspartner von Nationalrat Markus Vogl (SP) ihre Wortmeldungen auch ohne Niederschrift.

"Leiharbeiter in Belegschaft"

Wirt Eugen Slapak hatte kein Schild "geschlossene Veranstaltung" vor den Eingang gehängt, und durchaus folgten nicht nur Parteigänger der Sozialdemokraten der Diskussion, die auf gutem Niveau geführt wurde: keine Jammerei darüber, wie undankbar die Menschen in den Wahlzellen etwa dafür gewesen seien, dass sie die Sozialdemokratie durch die Weltwirtschaftskrise mit Kurzarbeit ohne Jobverlust und mit nur geringen Einkommenseinbußen gebracht hatte. In der Arbeitswelt, das zeigte Vogl als Angestelltenbetriebsratschef bei Lastwagenhersteller MAN, ist er zu Hause. Der Gewerkschafter ließ bei seinen Antworten erkennen, dass er als Verhandlungsprofi weiß, was geht und was man für Verbesserungen für die Kollegen dem Gegenüber zumuten kann. Vor der vergangenen Arbeiterkammerwahl sei ein Fenster aufgegangen, erinnerte er daran, dass die wahlwerbenden Kollegen von den Christgewerkschaftern FCG/ÖAAB in Oberösterreich forderten, dass Leiharbeitern nach zwölf Monaten gesetzlich verpflichtend ein Angebot gemacht werden müsse, in die Stammbelegschaft wechseln zu können. "Schade", sagte er, "dass sich die ÖVP davon verabschiedet hat."

Junge Genossen drängten an dem Abend darauf, dass die SP zur treibenden Kraft im Klimaschutz werden müsse. "Wenn man etwa über eine bessere Verkehrsverbindung von Steyr nach Kirchdorf redet, denkt jeder an neue Straßen, statt dass man daran zu denken wagt, eine neue Bahnstrecke zu schaffen", warf Thomas Strauch von der Jungen Generation ein.

"Westspange noch nicht fix"

Vogl outete sich als einer, der nicht mehr der Betonierergeneration angehören will. Auch die Westspange, die er grundsätzlich befürwortet, ist für ihn "erst fix, wenn der Bagger fährt. Bis dahin gibt es viele Möglichkeiten." Vogl, der zu Jahresanfang 2021 Vizebürgermeister Wilhelm Hauser ablösen und dann Bürgermeisterkandidat in Steyr wird, hatte jetzt schon im "Red Rooster" ein Fragengemisch aus Bundes- und Rathauspolitik zu beantworten.

Dem Nationalrat wird er nur eine halbe Periode angehören, dann soll seinen Parlamentssitz BMW-Arbeiterbetriebsratsobmann Andreas Brich übernehmen. Die Bürger, sagt der Realist Vogl, sollten sich mehr Zivilcourage trauen und sich einbringen: "Das muss man fairerweise sagen: Politik reagiert auf Druck."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at