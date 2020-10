Fairer Handel seit 40 Jahren: Weltladen Steyr feiert Geburtstag

Ein Pionier des "Fairen Handels" feiert in diesen Tagen ein Jubiläum: Der Weltladen Steyr feiert seinen 40. Geburtstag.

Am 7. November 1980 hatte einst eine Gruppe engagierter Menschen, die sich gemeinsam für Gerechtigkeit einsetzen wollte, den damaligen 3.-Welt-Laden am Stadtplatz eröffnet. Ein Kredit von 100.000 Schilling (Anm.: rund 7270 Euro) hatte damals den ersten Einkauf von fair gehandelten Waren ermöglicht. Zu Beginn konzentrierte sich der Handel auf Lebensmittel wie Kakao, Kaffee, Tee und Zucker. Mittlerweile konnte sich der Weltladen längst als Fachgeschäft für den "Fairen Handel" etablieren, mit einer breiten Produktpalette, die nicht nur Lebensmittel, sondern auch Mode, Taschen, Schmuck, Kosmetik, Accessoires und vieles mehr umfasst. Aktuell residiert das Team nach mehreren Übersiedlungen am Grünmarkt 16 im Herzen von Steyr.

"Bei uns sind die Hersteller keine anonymen Produktionsfaktoren", sagt Obmann Peter Großauer, "wir informieren über Arbeits- und Lebenswelt der Produzenten, bauen langjährige Handelsbeziehungen auf und fördern persönliche Kontakte durch Projektbesuche." Auch rund 170 Bildungs- und Kulturveranstaltungen wurden in den vergangenen Jahren organisiert, ebenso wurden in diesen 40 Jahren 70.000 Stunden im Ehrenamt geleistet.