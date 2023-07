Fahrradanhänger: "Ich will Eltern hellhörig machen und warnen"

Im Rahmen ihrer Vorsorgeaktivitäten beschäftigt sie sich in jüngster Zeit verstärkt mit dem Gefahrenpotenzial von Fahrradanhängern. Der schreckliche Unfall vor vier Jahren im Bezirk Korneuburg, bei dem zwei kleine Kinder starben, ist ihr nach wie vor in Erinnerung. "Sowohl die Mutter wie auch der Unfalllenker kämpfen heute noch mit den psychischen Folgen dieser Tragödie", sagt Stöckler. Für die Lehrbeauftragte für Notfälle ist allerdings nicht dieses Worst-Case-Szenario der Grund, von dieser Transportart abzuraten. "Vielen Eltern ist gar nicht bewusst, dass sie dabei gar keine Aufsicht und Kontrolle über ihre Kleinkinder haben", sagt Stöckler. Der Nachwuchs sitzt unbeaufsichtigt im Anhänger, könne sich dabei leicht und völlig unbemerkt am Essen verschlucken. "Das kann fatale Folgen haben, Eltern werden in meinen Kursen immer ganz hellhörig, wenn ich davon erzähle." Auch sei die Schadstoffbelastung laut einer im Vorjahr veröffentlichten Studie in diesen Anhängern weitaus höher als etwa in einem erhöhten Kindersitz auf dem Fahrrad.

Ebenso könne Kindern bei hohen Temperaturen in den mit einem Schutzgitter verschließbaren Anhängern ein Hitzekollaps drohen, zudem sei die psychische Belastung nicht unerheblich. "Ich will niemanden an den Pranger stellen, weder Eltern noch Produzenten", sagt Stöckler. Aufgrund ihrer Erfahrung in der Notfallprävention wolle sie aber warnen und auf die Gefahren hinweisen: "Das ist mir ein persönliches Anliegen."

