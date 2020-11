Fahrerflucht: Skateboarder wurde von Pkw erfasst

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag mitteilte, ist ein 31-jähriger Mann bereits am vergangenen Mittwoch zwischen 18 und 18.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs von einem dunklen Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise an die zuständige Polizeiinspektion St. Valentin ersucht.

Der 31-Jährige war mit seinem Skateboard auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause, als er von dem unbeleuchteten Pkw, gelenkt von einer unbekannten Person, erfasst wurde. Diese setzte ohne anzuhalten die Fahrt fort. Der Mann konnte sich nach dem Unfall noch nach Hause schleppen, wo er aufgrund seiner schweren inneren Verletzungen zusammenbrach. Er wurde in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.