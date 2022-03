Färinger kommt wieder in Form

Nach dem 2:2 gegen die Lieferinger Jungbullen bekommt die Elf von Trainer Jochen Fallmann am Freitag den nächsten schweren Gegner vor die Brust: Ab 18.30 Uhr gastiert SKU Amstetten in Lafnitz. Die Steirer werden nach dem 0:3 bei Blau-Weiß Linz diesmal besonders motiviert sein: "Lafnitz zählt weiterhin zu den Topklubs der Liga, auch wenn sie momentan Probleme haben", sagt Fallmann, "es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir müssen unsere Qualitäten auf den Platz bringen." Einer, der dies schon in der Vorwoche endlich wieder gezeigt hat, ist John Frederiksen: Der Färinger traf mit seiner ersten Ballberührung zum 2:1 und war auch danach ein Aktivposten. Fallmann: "Genau das erwarten wir von ihm."