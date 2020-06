Experten rätseln, warum die Luchse keine Jungen kriegen

Der Jahresbericht des Wildbiologen Christian Fuxjäger über den "Luchs im Nationalpark Kalkalpen 2019" ist wie immer umfangreich mit Fakten und Zahlen belegt – und er enthält die bereits übliche Enttäuschung: Wieder Fehlanzeige, auch dieses Jahr tappte im Herbst kein Jungtier an der Seite seiner Mutter in eine Fotofalle. Die Hoffnung auf Nachwuchs war also wieder vergeblich.

An den Kameras mit Bewegungsmeldern liegt es nicht. Die sind an Bäumen im gesamten Nationalpark versteckt und schießen in der Ranzzeit genug Bilder, die beweisen, dass einander die drei Weibchen und drei Kuder oft begegnet sind. Geworfen hat zuletzt 2018 aber nur die Luchsin "Luzi", sie wurde mit einem Jungtier fotografiert, das aber seither von der Bildfläche verschwunden ist.

Seit 2015 tappen in die Fotofallen nahezu nur erwachsene Tiere. Bild: Fuxjäger

Fuxjäger geht von einer natürlichen Erklärung aus: "In der Wildnis sind Jungtiere gefährdet." Kopfzerbrechen bereitet Rangern und Nationalparkleitung der generelle Schwund beim Nachwuchs. Dem Monitoring, der Überwachung, durch Ranger und Projektbetreuer können die Raubkatzen mit den Pinselohren nicht entgangen sein. Die Tiere werden mit Peilsendern geortet und auf den Fotos anhand ihrer Fellzeichnung identifiziert. Fuxjäger hat in seinem Jahresbericht die Wanderungen festgehalten, welche Gebiete der jeweilige Luchs durchstreift hat. "Daher weiß man auch sehr genau über die Begegnungen zwischen den Geschlechtern Bescheid", sagt Franz Sieghartsleitner vom Nationalpark Kalkalpen.

Die leere Kinderstube bei den Luchsen ist im Nationalpark jedenfalls ein untragbarer Zustand. "Wenn es nach der heurigen Ranzzeit wieder keine Jungen gibt, ist das ganze Projekt ernsthaft in Gefahr", sagt Fuxjäger. Bei Beteiligten wurde auch schon die Befürchtung laut, dass die kleine Luchspopulation in einem genetischen Flaschenhals stecke und die Weibchen wegen Inzucht nach der Paarung nicht mehr trächtig würden. "Wir wissen derzeit keine Ursache", sagt Fuxjäger dazu. Der fehlende Nachwuchs stelle auch Koryphäen der Wildbiologie aus der Schweiz, die er zu Rate gezogen habe, vor ein Rätsel. "Inzucht schließen unsere wissenschaftlichen Partner in der Schweiz aber aus", sagt Fuxjäger, der bereits laut darüber nachdenkt, wenn es heuer wieder nicht mit Nachwuchs klappt, den Bestand nochmals mit der Auswilderung eines Luchspaares zu stützen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at