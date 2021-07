Ex-Gemeindearzt Diesenreiter ist nun Medizinalrat

Die Ernennungsurkunde wurde ihm kürzlich im Landhaus St. Pölten von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreicht.

Diesenreiter wurde 1958 in Linz geboren, maturierte 1976 am Bundesaufbaugymnasium Horn und absolvierte sein Medizinstudium an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Die Turnusausbildung erfolgte am LKH Steyr, von 1. April 1988 bis 30. Juni 2020 war er Gemeindearzt in Behamberg: Diesenreiter: "Mein Traumberuf."