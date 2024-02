Ex-Amstettner Maderner besiegelte die Niederlage

Schon in der Hinrunde hatte der SKU Amstetten gegen Titelfavorit GAK beim 0:3 kein Erfolgserlebnis gehabt. Auch zum Auftakt der Rückrunde kassierten die Mostviertler eine Niederlage: Diesmal gab es für die runderneuerte SKU-Elf vor eigenem Publikum ein 1:3.

Die Grazer gingen nach nur zwei Minuten in Führung und versetzten damit den Hoffnungen des Tabellenschlusslichts, die Trendwende zu schaffen, früh einen Dämpfer. Mitte der zweiten Hälfte erhöhte der GAK auf 2:0, ehe ein Eigentor zum 1:2 die Amstettner Fans noch einmal hoffen ließ. Mit Daniel Maderner war es in der Nachspielzeit ausgerechnet ein ehemaliger SKU-Spieler, der den Endstand von 3:1 für die Gäste besiegelte. Amstetten bleibt damit mit nur vier Zählern am Tabellenende.

