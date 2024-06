Ewald Kreuzer ist bei Franziskanern im Vorstandsteam

Diesem gehört künftig auch der Steyrer Theologe Ewald Kreuzer (65) an. Er wurde zum Bildungsbeauftragten ernannt.

"Ich freue mich sehr über diese Aufgabe, die franziskanische Spiritualität des Friedens, der Bewahrung der Schöpfung und der Geschwisterlichkeit möglichst vielen Menschen zu vermitteln", sagt Ewald Kreuzer, der seit 26 Jahren dem Orden angehört.

Dem "Ordo Franciscanus Saecularis" (OFS) gehören in Österreich und Südtirol fast 800 Mitglieder an, die in sechzig lokalen Gemeinschaften in mehreren Regionen organisiert sind. Der OFS steht Männern und Frauen offen, ob verheiratet oder ehelos, sowie Weltpriestern, Diakonen und Bischöfen. Die Mitglieder wohnen nicht hinter Klostermauern, sondern leben mitten in der Welt und gehen ihren zivilen Berufen nach.

