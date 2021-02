Europäischer Bürgerpreis für „Paraplü“

Der Bürgerpreis des Europäischen Parlaments zeichnet seit dem Jahr 2008 außergewöhnliches Engagement für ein besseres gegenseitiges Verständnis und eine bessere Integration in der EU aus. Heuer ging dieser Preis an das Steyrer Caritas-Integrationszentrum „Paraplü“ und das pan-europäische Onlinemedium „Euro Babble“.

„Paraplü“ engagiert sich seit einem Vierteljahrhundert für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Nationalität oder Religion. Das Integrationszentrum entstand aus einer ehrenamtlichen Initiative Anfang der 1990er-Jahre, als viele Menschen aus dem Krisengebiet des Balkans nach Steyr kamen. „Wir freuen uns über die Auszeichnung und dass unsere Bemühungen, ein besseres gegenseitiges Verständnis von Menschen unterschiedlicher Herkunft zu fördern, Anerkennung finden“, sagt Evelina Glöckner, Leiterin der Abteilung Integration der Caritas, „Mitarbeiter und Ehrenamtliche tragen seit 25 Jahren mit ihrem Engagement dazu bei, ein friedliches Zusammenleben in Steyr zu fördern. Als Ort der Begegnung und Bildung leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aller in Steyr lebenden Menschen und stellen somit eine wichtige Schaltstelle für ein gelungenes Miteinander dar.“