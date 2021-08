Euratsfeldner Kommandant hilft in Nordmazedonien

Nach einem EU-weiten Hilferuf sind seit mehreren Tagen insgesamt 140 Feuerwehrleute aus Niederösterreich und der Steiermark in der Region Berovo an der nordmazedonisch-bulgarischen Grenze im Einsatz. Sie unterstützen dort die Feuerwehrmannschaften vor Ort, um gegen die Flammen bei den in Süd- und Südosteuropa seit Wochen wütenden, verheerenden Waldbrände zu kämpfen. Die großflächigen Brände haben bereits zahlreiche Dörfer zerstört. Dutzende Hektar Grund und Boden sind verbrannt.

"Die heimischen Feuerwehrmitglieder kämpfen gegen die Flammen an, um weitere Dörfer zu schützen", sagt Rudolf Katzengruber, Euratsfeldner Kommandant und Amstettner Bezirksfeuerwehrkommandant. Er ist seit Donnerstag vor Ort im Einsatz.

Katzengruber lobt die gut eingespielten Kräfte der heimischen Florianis. Er wird bereits morgen, Mittwoch, in die Heimat zurückkehren. Die Aufgabe des Vorsitzenden des niederösterreichischen Arbeitsausschusses Feuerwehrmedizinischer Dienst ist es, als Sanitäter für die rund 140 Feuerwehrleute zu sorgen. Katzengruber musste bislang keine gröberen Verletzungen behandeln. Er ist mit dem Waldbrandsonderdienst Niederösterreich mit dem Versorgungszug des Landesfeuerwehrverbandes vor Ort. Wie lange der gesamte Einsatz noch dauern wird, lässt sich laut Katzengruber nicht abschätzen.