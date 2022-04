„Wir können in dieser Liga jeden Gegner besiegen, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen“, sagte Torschütze Luca Mayr-Fälten nach dem beeindruckenden 1:0-Heimerfolg gegen den seit 2. Oktober des Vorjahres unbesiegten FAC. Und Ja, antwortete der 26-jährige Steyrer, der erst im Jänner nach Jahren in den USA in seine Heimatstadt zurückgekehrt war: „Ja, das war bereits eine Ansage für die kommende Saison.“

Ganz ähnlich sah es auch Trainer Daniel Madlener, dessen Elf im Frühjahr zu den stärksten der 2. Liga zählt: „Ich denke schon, dass im Herbst mit uns zu rechnen sein wird. Mein Ziel ist es, die Spieler immer weiterzuentwickeln, bis wir zu den Besten gehören. Und vorher gebe ich keine Ruhe.“

Vorerst aber stehen noch vier Begegnungen in dieser Saison auf dem Programm. Und rein rechnerisch können die Rot-Weißen, die Madlener im August als punkteloses Schlusslicht als Trainer übernommen hat, nach wie vor absteigen: Der Vorsprung der nach vier Heimsiegen in Serie aktuell elftplatzierten Steyrer auf das auf dem Abstiegsplatz rangierende Dornbirn beträgt neun Zähler. Doch schon am Freitag kann der SKV in Lafnitz dieser theoretischen Möglichkeit die Berechtigung entziehen.

Zurück aber zum mutigen Auftritt der Steyrer gegen die Favoritner, die heuer erst einmal nicht als Sieger vom Platz gegangen waren und sich daher berechtigte Hoffnungen auf den Bundesliga-Aufstieg gemacht hatten. Stellvertretend für die gesamte Vorwärts-Elf seien hier nur drei Spieler genannt: Linksverteidiger Gerhard „Joel“ Dombaxi eroberte die Bälle sogar noch, wenn er schon am Boden lag, ließ seine Gegenspieler nie zur Geltung kommen und riss auch offensiv immer wieder Lücken auf. Christopher Kröhn, der erst im Jänner zu den Steyrern gewechselt war, lief und rackerte und lief bis zu seiner Auswechslung in der 94. Minute unermüdlich, obwohl es seine Lunge nach den vielen Sprints gar nicht mehr hätte zulassen dürfen. Und schließlich Mayr-Fälten, der in den vergangenen drei Spielen nicht nur seine beiden ersten Saisontreffer für Vorwärts erzielte, sondern zudem auch Fans wie Mitspieler mit tollen 50-Meter-Wechselpässen begeisterte. „Diese tolle Übersicht spricht für ihn“, sagt Madlener, „und dass er sich nach einer schwierigen Zeit in den ersten Wochen nie aufgegeben hat.“ Aber das gelte für seinen gesamten Kader: „Vor wenigen Wochen noch hat sich in Steyr kaum jemand vorstellen können, was alles mit dieser Mannschaft möglich ist. Und ich bin überzeugt davon, dass wir noch nicht am Ende unserer Entwicklung sind.“

Ein Spieler wird den rot-weißen Weg nicht mehr mitgehen: Der 21-jährige Deutsche Michael Martin wurde nach Differenzen mit sofortiger Wirkung von Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

Glück bei Elfmeter

Ohne große Höhepunkte endete ein schwaches Niederösterreich-Derby zwischen Amstetten und Horn mit einer Nullnummer. Die Mostviertler hatten bei einem vergebenen Elfmeter der Waldviertler Glück, ließen ihrerseits aber drei Topchancen ungenutzt.