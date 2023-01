Eschen werden gefällt

Im Naturschutzgebiet Unterhimmler Au müssen in nächster Zeit einige Eschen gefällt werden, die vom sogenannten Eschentriebsterben befallen sind. Manche Bäume sind von der aus Ostasien eingeschleppten Baumkrankheit so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie eine Gefahr für Passanten darstellen.

Während der Arbeiten sind vorübergehende Sperren notwendig, die aus Sicherheitsgründen unbedingt eingehalten werden müssen.

