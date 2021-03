Der unkundige Laie redet von der Schwammerlsaison und denkt dabei an den Frühsommer. Aber gerade zur Unzeit, wie der Nicht-Fachmann glaubt, im Winter, wenn es regnet und vielleicht sogar schneit, zieht Pilzkundler Karlheinz Meidinger die Gummistiefel an, stapft über Wiesen und Fluren und steigt sogar in Bachbetten.