Es spielt wieder Musik auf der Seewiese Kleinreifling

Am Freitag beginnt das Kleinreiflinger Musikfest "Seewiesen Edition".

Programmauftakt am Freitag um 19 Uhr ist die Präsentation der selbst produzierten CD "Mein Heimatdorf" des Musikvereins. Der Freitagabend bietet mit der Creedance-Clearwater-Revival-Cover-Band "The Travelin’ Band" und der Rock-Cover-Band "Copy Shop" Musik für Jung und Junggebliebene.

Am Samstag wird ab 15 Uhr Blasmusik zelebriert. Auf der Seewiese werden Musikerinnen aus nah und fern Weisen, Jodler und Volksweisen über den See spielen: Titel ist "SeeWeisenBlos’n". Bis in den frühen Morgen wird es im Festzelt musikalische Unterhaltung geben.

Der Sonntag startet vormittags mit dem Frühshoppen. Höhepunkt ist die "Sunnwendmusi": alpenländische Volksmusik sechs junger Musikerinnen aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark.

Tickets für Freitag und Samstag gibt es erstmals online unter www.ntry.at. Am Sonntag wird eine freiwillige Spende erbeten.

