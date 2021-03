Die Jungveilchen der Wiener Austria treten erst Mittwochabend in Horn an und reichen dann womöglich die rote Laterne in der Tabelle der zweiten Bundesliga an die Vorwärts weiter. Aber derart auf Augenhöhe wie die Steyrer am Samstagnachmittag in Klagenfurt gegen die hiesige Austria spielen keine Kellerasseln. Den Rot-Weißen von Trainer Andreas Milot klebte nur wieder einmal zum Schluss das Pech an den Stollen.