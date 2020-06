Erwin Mair löst Gerhard Zettler als EKW-Vorstand ab

Der Vertrag mit Martin Binder als kaufmännischem Vorstandsdirektor wurde um zwei Jahre verlängert, Erwin Mair ist neuer technischer Vorstandsdirektor. Er folgt Gerhard Zettler nach, der ab Juli im Ruhestand ist.

Mair, promovierter Elektrotechniker, bringt Erfahrung in der heimischen Energiewirtschaft mit. Nach dem Studium an der TU Wien begann er als Universitätsassistent am Institut für Energiewirtschaft in Wien seine berufliche Laufbahn. Nach der Promotion zum Doktor der Technik führte ihn sein Weg für einen längeren Forschungsaufenthalt nach Kalifornien. 1990 trat Mair in den Energie-AG-Konzern ein. Zuletzt war der gebürtige Kallhamer Geschäftsführer der Energie AG Trading GmbH. Seit 1997 ist er Vorsitzender des Eigentümerausschusses der Ennskraft.