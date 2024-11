Erstmals musste die Stadt Steyr den Christbaum kaufen

"Dass der Christbaum heuer aus St. Florian kommt, liegt am Gedenkjahr Anton Bruckners, der ja auch viel in Steyr komponiert hat", scherzte Bürgermeister Markus Vogl (SP) vergangene Woche bei einem Rathausempfang. Spaß beiseite: Gestern lud ein Schwerlaster vor einem Kranwagen auf dem Stadtplatz eine 18 Meter hohe und 2,7 Tonnen schwere Nordmanntanne ab, die am Vormittag im Wald des Landwirtes Florian Gruber in Sankt Florian umgesägt wurde.

Die Stadt hatte beim Christbaumbauern, in dessen Wald nicht nur Tannenbäumchen für die Wohnzimmer, sondern auch groß gewachsene Nadelbäume für Hauptplätze und Firmenportale stehen, die Lieferung gegen Bezahlung bestellt.

Erstmals hat sich in diesem Advent kein edler Spender in der Stadt mehr gefunden. Die Gepflogenheit, dass ein Gartenbesitzer einen hochgeschossenen Nadelbaum zum gegenseitigen Nutzen von Bauhofmitarbeitern kostenlos auslichten ließ, hatte ein Ende.

"Es war ein schöner Brauch"

Am Magistrat klickte man deshalb gerne eine E-Mail an, die Gruber immer für den Bedarfsfall in der Vorweihnachtszeit an Gemeinden versendet. Auf den Hauptplätzen in Sankt Florian, Ansfelden und Haid werden ebenso Tannen aus seinem Wald im Lichterglanz erstrahlen wie vor dem Musiktheater in Linz. Für die Fuhre nach Steyr ließ Gruber zuvor noch einen Weg mit 20 Tonnen Kies schottern.

Bauhofmitarbeiter hievten gestern den ersten Weihnachtsbaum, den die Stadt kaufen musste, am Stadtplatz in die Verankerung. "Ich hoffe, wir finden nächstes Jahr wieder einen Spender", hofft Bürgermeister Vogl, dass es heuer bei einer Ausnahme bleibt, "der Baum aus der eigenen Bevölkerung war ein schöner Brauch."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer