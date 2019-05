Erstes Halbfinale verloren

Gmundner Swans B haben vor Falcons Nase vorne.

Nachdem sich die City Center Amstetten Falcons im oberen Playoff der oö. Basketball-Landesliga den zweiten Tabellenplatz erkämpften, ging das erste Halbfinalspiel gegen die Swans Gmunden B in der Pölzhalle vor herrlicher Kulisse in Szene. Die Anfeuerungsrufe der Fans konnten aber den Krampf im Falkenteam nicht lösen: Die Trefferquote passte nicht. Damit spielte alles den Gmundern in die Hände, die das erste Halbfinalmatch 75:59 (9:5, 35:21, 48:41) gewannen und damit in jedem Viertel den Ton angaben. Prandstetter (14), Rülling (13), Merevac (12) waren die besten Amstettner Werfer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema