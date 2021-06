Erster Sieg beim Bundesliga-Turnier

Preisfrage: Wie viele jubelnde Kinder in voller Inline-Hockeymontur passen auf einen Torhüter, der sich quergelegt hat? Ein ganzes Dutzend warf sich nach dem Schlusspfiff des U13-Bundesligamatches der Amstettner Shadows gegen die Tigers aus Stegersbach zu einer Menschentraube auf seinen Goalie, der den 2:0-Sieg festhielt. Den ersten Sieg überhaupt: Denn während der gesamten Meisterschaft, deren kostspielige Corona-Auflagen sich der Verein dank Zusatzsponsoren leisten konnte, zahlten die Hockey-Kids nur Lehrgeld und fuhren auf ihren Inlineskates dem Hartplastikball oft hinterher und immer als Verlierer aus dem Asphalt-Rink.

Mit null Punkten und als Tabellenschlusslicht reisten die Amstettner auch am Samstag zum Bundesliga-Finalturnier des Verbandes ISHA (Inline-Skaterhockey Austria) nach Wiener Neustadt. Dort ging es auf der Verliererstraße gegen die unter 13-Jährigen der Spielgemeinschaft des KSV Kapfenberg und EV Zell am See nicht unerwartet auf der Verliererstraße weiter. Der Sommer-Nachwuchsbetrieb der beiden renommierten Eishockeyvereine gönnte nach einem 22:0-Schützenfest den Underdogs wenigstens zwei Ehrentreffer. Shadows Sektionsleiter Bernhard Brandstetter, der die Jüngsten selber coacht, hatte dennoch im Verlauf der Meisterschaft bei seiner Mannschaft "kleine Rückschritte und größere Fortschritte gesehen", was unterm Strich eine Vorwärtsbewegung ergibt. Tatsächlich wurden Ausdauer und Kampfmoral der Mädchen und Buben aus Amstetten auf den acht Rollen belohnt: Der Führungstreffer noch vor der Pause war gekonnt eingenetzt, der Treffer zum 2:0-Endstand kühl vorm gegnerischen Tor nach der Abwehr des Goalies eingenetzt – ein Vorbild für die Großen: Am 13. Juni beginnt für die Kampfmannschaft eine kurzfristig eingeschobene Regionalliga Ost.