Erster Glastechnik-Award für die Stifts-Glasmalerei

Von der Glaserinnung der WKO wurde kürzlich Award im Wiener Schloss Wilhelminenberg erstmals der Austrian Glastechnik Award in drei Kategorien vergeben. Der Premierensieg in der Kategorie „Kunst und Design“ ging dabei an die Glasmalerei Stift Schlierbach. Von einer Fachjury wurde die Neugestaltung des Friedhofs in Eberstalzell mit einer künstlerischen Glasgestaltung nach Entwürfen der Künstlerin Lydia Wassner-Hauser als herausragend bewertet.

Der Austrian Glastechnik Award möchte die vielfältige Arbeit der heimischen Glasbetriebe vor den Vorhang holen und besondere Leistungen würdigen.