Erster Elfmeter der Saison für den SKV, im Abstiegskampf blieb aber kein Punkt

STEYR. Nach der Auswärtsniederlage in Wr. Neustadt rutschte Vorwärts auf den vorletzten Platz

„Einen Sieg haben wir in Wiener Neustadt nicht erwarten dürfen, so vermessen sollten wir nicht sein“, sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach der knappen 1:2-Niederlage bei den nun mitten im Titelkampf stehenden Niederösterreichern. Die Punkte müsse seine Elf in anderen Partien holen, etwa in den kommenden Heimspielen gegen Kapfenberg und Horn.

In Wiener Neustadt zeigten die Rot-Weißen zwei Gesichter. Ohne die Standard-Innenverteidiger Nicolas Wimmer, Lukas Gabriel und Sebastian Dirnberger war Scheiblehner zu Umstellungen gezwungen und brachte die beiden erst 21-jährigen Mirsad Sulejmanovic und Alem Pasic in der zentralen defensiven Rolle. Allerdings trauten sich die Mannen rund um Kapitän Reinhard Großalber vor der Pause vor allem offensiv zu wenig zu. Folge waren zwei „unnötige“ Gegentreffer: Zuerst traf Stefan Hager per Zufalls-Kopfball aus 16 Metern via Innenstange ins Tor (37.), danach verwertete Filip Faletar einen Elfmeter (43.) nach Foul von Michael Halbartschlager.

In Hälfte zwei übernahm Vorwärts gegen den Aufstiegskandidaten plötzlich das Kommando. „Leider haben wir aus dieser Überlegenheit zu wenige Torchancen kreiert“, sagt Scheiblehner, „wir müssen jetzt ruhig bleiben.“ Einzig zählbares Ergebnis war der Anschlusstreffer durch den Spanier Jefte Betancor per Elfmeter (63.): Zuvor war ein Schuss von Christian Lichtenberger im Strafraum per Hand abgewehrt worden. Die Drangperiode des SKV in den Schlussminuten blieb unbelohnt.

