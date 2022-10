Erste Heimpleite kostete Amstetten die Führung

Fünf Wochen lang durfte die Mannschaft von Jochen Fallmann von der Tabellenspitze der 2. Liga lachen. Nach der ersten Heimniederlage der Saison und der überhaupt ersten Niederlage gegen Lafnitz vor eigenem Publikum mussten die Mostviertler diesen Platz aber wieder räumen. Neuer Spitzenreiter ist nach dem sonntägigen 2:1-Erfolg über die Admira Horn (23 Punkte) vor der Vienna (22; 1:0 bei Sturm Graz) und Amstetten (21).

Die Fallmann-Elf startete mit dem Selbstvertrauen des vorwöchigen 3:2-Derbyerfolges bei St. Pölten in dieses Partie, die für die Gäste aus der Steiermark mit einem Schock begann: Beim vermeintlichen 1:0 für die Heimelf in der 6. Minute durch Marco Stark, der bei seinem Kopfballtreffer aber im Abseits gestanden war, krachten Lafnitz-Tormann Andreas Zingl und sein Teamkollege Luka Duvnjak ineinander, worauf beide verletzt vom Platz mussten.

Doch die Steirer, die ohne die beiden Ex-Amstettner Christian Lichtenberger und Daniel Gremsl in der Startelf angetreten waren, versteckten sich in Folge überhaupt nicht. Die Entscheidung in dieser schnellen Partie auf weiterhin schlechtem Rasen fiel erst in der 90. Minute: Der für den verletzten Duvnjak schon in den Anfangsminuten eingewechselte Stefan Sulzer verlängerte eine Flanke entscheidend zum 0:1.