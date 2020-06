Erste Garnitur der Standseilbahn wurde geliefert

In modernem Look und am letzten Stand der Technik wird die erneuerte Standseilbahn planmäßig voraussichtlich Ende Juli nach der behördlichen Abnahme in Betrieb gehen. "Wir freuen uns über die Lieferung des ersten Standseilbahnwagens. Unsere Investitionen sehen wir als wichtigen Impuls in den Standort Wurzeralm", so Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.

Das Unternehmen investierte rund vier Millionen Euro in die neue Standseilbahn. Die neuen, modernen Kabinen wurden vom oberösterreichischen Unternehmen Carvatech mit Sitz in Oberweis bei Gmunden geplant, gebaut und geliefert.

Jeder Wagen fasst 140 Personen, insgesamt können so in Spitzenzeiten bis zu 1450 Personen pro Stunde auf die Hochebene der Wurzeralm befördert werden.