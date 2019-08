Erst wird gelaufen und geschwitzt, dann darf das Jubiläum gefeiert werden

Vor 40 Jahren wurde der Sportverein Mühlbach aus der Taufe gehoben. Damals galt es, auf der Fußballwiese den sportlichen Kampf mit den Kickern aus dem Nachbartal Dambach aufzunehmen. Diese heiß umfehdeten und dennoch freundschaftlich geführten Derbys finden auch heute noch statt. Auch der Mühlbacher Jugend wird es regelmäßig und mit viel Herzblut schmackhaft gemacht, sich selbst sportlich zu betätigen: im Schwimmbecken zum Beispiel oder auf Skiern.

Über die Bezirksgrenzen hinaus ist der SV Mühlbach aber wegen des Mühlbacher Ortsrundenlaufs, kurz: MORL, bekannt. Der außergewöhnliche Berg-und-Tal-Event findet nun – am Samstag, 10. August – bereits zum 26. Mal statt, Feier anlässlich "40 Jahre SV Mühlbach" inklusive. Beim Dämmerschoppen, der direkt an die Siegerehrung anschließt, spielen "Die 3-Takter" auf.

Auch Staffeln laufen fleißig

Dass sich der MORL bei den (Hobby-)Läufern anhaltend großer Beliebtheit erfreut, zeigen die Teilnehmerzahlen, die in den vergangenen Jahren – auch dank des neuen Staffelbewerbs – weiter angestiegen sind. "Speziell ist der Lauf natürlich schon", gesteht Mitorganisator Herbert Schörkhuber ein. Das Mühlbachtal sei eng und lasse daher keinen ebenen Lauf zu. "Dass es da gleich nach dem Start steil hinauf geht, kann natürlich auch abschreckend sein."

An der Strecke wie den Distanzen, die es zu bewältigen gibt, hat sich in Mühlbach nichts geändert. Im Hauptbewerb laufen die Männer die 1800 Meter lange Runde fünf Mal, die Damen drei Mal. In der Hobby-Wertung ist die Angelegenheit nicht ganz so anstrengend. Hier sind die Männer drei Runden unterwegs, die Damen eine. Im Staffelbewerb laufen drei Läufer jeweils eine Runde.

Wie schnell man den MORL absolvieren kann, hat zuletzt Mathias Peter eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Grazer Läufer absolvierte den Neun-Kilometer-Bewerb voriges Jahr in weniger als 31 Minuten. Da konnten auch Alex Demse und Martin Pötz, beide LAC Amateure Steyr und mehrfach in Mühlbach schon erfolgreich, nicht mithalten.

Der Start zum 26. Mühlbacher Ortsrundenlauf erfolgt um 17 Uhr. Bereits ab 15 Uhr nehmen Kinder und Jugend ihre Rennen auf. Alle Infos dazu gibt es im Internet auf www.sv-muehlbach.at, hier können auch Anmeldungen getätigt werden. Siegerehrung und Dämmerschoppen finden ab 19 Uhr im Gasthaus Haidler-Steiner statt.

Nachsatz: Dass fleißig trainiert wird auf der Mühlbacher Ortslaufrunde, hat Schörkhuber erst am Montag wieder festgestellt. "Wir haben gerade den Start-und-Ziel-Bereich aufgebaut, da hat sich ein Herr erkundigt, wo denn hier genau gelaufen wird. Er war offensichtlich noch nie hier bei uns. Er hat mich dann überredet, dass ich ihn eine Runde lang begleite, damit er nicht verloren geht."

Schörkhuber war bei seinem spontanen Laufeinsatz in herkömmlichen Halbschuhen unterwegs und nicht nur deswegen massiv gefordert, mit dem (älteren) Gast Schritt zu halten.

Der Mühlbacher Ortsrundenlauf, kurz: MORL, findet heuer am Samstag, 10. August, statt. Der Start zum Hauptlauf (inklusive Staffel- und Hobbylauf) erfolgt um 17 Uhr. Je nach Bewerb ist die 1800-Meter-Strecke fünf, drei oder ein Mal zu absolvieren. Kinder und Jugendliche sind – auf verkürzten Strecken – bereits ab 15 Uhr laufend unterwegs.

Anmeldungen sind online bis morgen, Donnerstag, 8. August, möglich. Nachnennungen nimmt das Rennbüro auch noch am Tag der Veranstaltung entgegen.

