Erst Party, dann Traktorziehen

Die Veranstaltung, zu der wie gewohnt die Aschacher Landjugend einlädt, findet kommendes Wochenende am Rodler-Hof, Haagen 20, statt. Am Sonntag, 1. September, wird zunächst eine Feldmesse gefeiert. Beim anschließenden Frühschoppen tritt das Blasmusik-Ensemble "Brassiv" in Aktion. Am Nachmittag erfolgt das Traktorziehen. Bei diesem Bewerb versuchen Teams zu je fünf Personen einen Oldtimer-Traktor 20 Meter weit zu ziehen, und das möglichst schnell.

Bereits am Samstag, 31. August, wird die abendliche Wedafest-Party gefeiert. Mit dabei ist das DJ-Trio Los Quackos, Marius von Mykonos und Tschack Tom. (kad)