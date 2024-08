Ersehnt und verdient: Heimsieg für den SKV

Verletzungsbedingt musste Trainer Max Eitl auf Alexander Weinstabl (Handbruch) und Mirsad Sulejmanovic (Muskelverletzung) verzichten. Der SKV war von Beginn an spielbestimmend und man konnte sehen, dass die ersten Punkte unbedingt in Steyr bleiben sollten. Torchancen blieben allerdings in der Anfangsphase aus. In der 36. Minute dann das erlösende 1:0 für die Gastgeber. Oliver Filip wurde von Pepe Brekner auf die Reise geschickt und er versenkte die Kugel im linken unteren Eck. Die