Erinnerungen an Papst Benedikt

Auch in der Salesianerpfarre Amstetten Herz-Jesu wurde für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt viel gebetet. Schließlich bestand eine Verbindung der Pfarre zu dem verstorbenen Kirchenoberhaupt Joseph Ratzinger. Der frühere, langjährige Spitzensportler-Seelsorger und "Olympia-Kaplan" Pater Bernhard Maier erinnert sich gut an eine Begegnung mit Benedikt XVI. im Rahmen einer Generalaudienz für die österreichische Ski-Nationalmannschaft in Rom.

Pater Bernhard würdigt den Verstorbenen für dessen hervorragende theologische Texte, die "ich immer wieder gerne lese". Papst Benedikt habe sich viele Verdienste um die Verbindung zwischen Wissenschaft und Religion gemacht, weiß der Pater von der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos.

Bei der Audienz, die er den Sportlern gab, habe sich der Papst aus Bayern "auch als interessierter Sportfan gezeigt", erinnert sich P. Bernhard Maier.

