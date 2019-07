Der MAN-Facharbeiter hat im Vorjahr bei der U23-EM in Skopje als Zehnter im Sprint bereits den Sprung unter die besten Paddler geschafft. „Wenn alles passt, kann Eric wieder ins Finale fahren“, sagt Günther Briedl, Obmann des SV Forelle Steyr. Kastner habe im Winter viel an der Ausdauer gearbeitet, der Sprint sei zur Lieblingsdistanz geworden. Dieser steht bereits zum Auftakt am Donnerstag auf dem Programm, danach folgt die klassische Regatta. Dass