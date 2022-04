Eric Kastner sucht vor der WM noch die Hochform

Forelle-Steyr-Kanute Eric Kastner hat sein Formtief im Sprint nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung überwunden. Der 24-Jährige konnte sich auf der Salza mit einem tollen zweiten Lauf im Wildwassersprint an die Spitze setzen und gewann den ersten von drei Staatsmeisterschaftsläufen vor Tobias Kröner aus Kärnten und dem Grazer Benjamin Cartellieri. In der klassischen Regatta über 17 Minuten landete der Steyrer jedoch im geschlagenen Feld. Bis zum Saisonhöhepunkt Anfang Juni, der WM im französischen Treignac, kann der vierfache Staatsmeister noch einige Rennen absolvieren, um sich in Hochform zu bringen.

Auf der Salza erstmals in der allgemeinen Klasse am Start war auch Vereinskollege Tim Briedl (14). Er machte mit einer guten Sprintzeit auf sich aufmerksam.