Erhard Busek im Dialog mit Muamer Becirovic

Nach vielen Verschiebungen und Unwägbarkeiten aufgrund der Corona-Pandemie hat der neue Kulturverein Literaturschiff nun endlich einen passenden Termin für diese höchst interessante Open-Air-Buchvorstellung gefunden: Am Dienstag, 25. Mai, gastieren Erhard Busek, ehemaliger Vizekanzler der Republik und Kuratoriumsmitglied von "A Soul for Europe", und der Publizist Muamer Becirovic ab 19 Uhr im Biohof Huber in Sierning. Sie stellen ihr gemeinsames Werk "Heimat" vor.

Zwei Generationen, zwei Leben: Busek und Becirovic diskutieren darüber, wo Heimat beginnt. Diese ist Sehnsuchtsort, gibt ein Gefühl der Zugehörigkeit, wird oft überhöht, ist emotional besetzt, wird immer wieder ideologisch missbraucht und ist Gegenstand philosophischer oder literarischer Betrachtungen. Aber die "eine Heimat" gibt es nicht. Die Realität eines Erhard Busek ist eine völlig andere als die eines Muamer Becirovic: der eine in Österreich geboren, der andere Sohn bosnischer Flüchtlinge. Sie erleben das Land, in dem sie leben, aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. In ihren scharf beobachteten Essays prallen zwei Welten aufeinander, die doch bestrebt sind, Verbindendes zu finden.

Die ungleichen Freunde – Busek, Jahrgang 1941, einst Vizekanzler, Wissenschafts- und Unterrichtsminister sowie Präsident des Europäischen Forums Alpbach, und Becirovic, geboren 1996 in München, von 2016 bis 2019 Bezirksobmann der JVP in Wien und Herausgeber des Onlinemagazins "Kopf um Krone" – spüren ihren Ent- und Verwurzelungen nach und vermessen Wort für Wort den Raum, der Heimat vielleicht sein könnte.