Erfolgsspur: Was "Hirnmixer" Ahrens in den Köpfen seiner Klienten macht

Seit acht Jahren ist Markus Ahrens als Lehrer am Kirchdorfer Gymnasium tätig, seit vier Jahren ist er nebenbei als Techniker bei Zeitraffer-Fotodokumentationen aktiv. Dennoch blieb dem Micheldorfer, Vater von drei Kindern, wohl noch zu viel an Tagesrestzeit. Seit Sommer des Vorjahres ist der ehemalige Bundesligafaustballer des TuS Kremsmünster auch als Mentaltrainer tätig. Die Ausbildung absolvierte er während einer Bildungskarenz in Wien.