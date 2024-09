Erfolgslauf vorerst vorbei

Eine Woche zum Vergessen liegt hinter der Mannschaft von Trainer Patrick Enengl: Nach der 1:3-Niederlage im Cup bei Ligakonkurrent Horn verlor der SKU Amstetten am Freitag auch in der 2. Liga erstmals. Vor eigenem Publikum gab es ein 1:2 gegen Schwarz-Weiß Bregenz.

Dabei hatte Enengl seine Elf gleich an fünf Positionen im Vergleich zur Cuppartie umbesetzt, dennoch stellten die Vorarlberger bereits nach vier Minuten per Elfmeter auf 0:1. Jesaja Herrmann gelang zwar noch vor der Pause der Ausgleich (31.), Bregenz schlug in Minute 82 aber neuerlich zu – 1:2. Damit ist Amstetten die weiße Weste los. Nächster Gegner ist Rapid Wien II.

