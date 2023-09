Erfolgreiches LAC-Team

Am vergangenen Wochenende fanden die OÖ Leichtathletik-Landesmeisterschaften U16 und U20 in Steyr statt. Bei optimalen Wetterbedingungen gab es viele persönliche Bestleistungen. Einem kleinen, aber feinen LAC-Team gelang es, insgesamt zehn Medaillen zu erobern. In der Klasse U16 gewann Florian Huemer den 3000-m-Lauf in 10:35,89 min., im 1000-m-Bewerb holte er Bronze in 3:00,91 min. Ariane Rohn belegte im Stabhochsprung Rang 2 mit 2,40 m. Beim Diskuswurf wurde es Bronze mit 19,49 m. Silber gewann Julia Aumayr bei ihrer ersten Landesmeisterschaft im Diskusbewerb mit 20,15 m.

Gold gab es für die 3x800-m- Staffel (Sophie und Isabel Ladein und Nadine Michlmayr), Gold für Nadine Michlmayr im 1500-m-Lauf in 5:32,96 min und Rang vier im 800-m-Lauf in 2:39,00 min, Silber für Evelyn Rohn im Diskuswurf mit 32,12 m, Silber für Paul Leitenbauer im 800-m-Lauf in 1:58,43 min, Silber für Viona Knoll im 800-m-Lauf in 2:23,43 min.

